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Serie B, la Top11 della 34ª giornata: Iannarilli leggendario. Calò, destro perfetto

Serie B, la Top11 della 34ª giornata: Iannarilli leggendario. Calò, destro perfettoTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 18:49Serie B
Luca Bargellini

Quello appena andato in archivio è stato un weekend che ha visto accorciarsi ulteriormente la classifica di Serie B. Delle prime sei squadre della graduatoria, infatti, solo il Monza riesce a strappare la vittorie nelle gare in programma per la 34ª giornata. Per tutte le altre solo pareggi. Chi invece conquista tre punti importanti sono Mantova e Sampdoria, rispettivamente, alla seconda e terza vittorie consecutiva. Vince anche il Padova, ma soprattutto la Reggiana che superano la Carrarese conquista il secondo successo nelle ultime dieci giornate.

Questa la Top11 della 34ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo: 4-3-1-2):
Iannarilli (Avellino) 9.0 - “Chiedimi se sei felice” potrebbe aver chiesto questo il portiere biancoverde ai compagni di squadra rientrando negli spogliatoi, prendendo ispirazione dalla pellicola di Aldo Giovanni e Giacomo del 2000. E’ l’eroe di giornata firmando il pareggio al 95’.

Depaoli (Sampdoria) 7.0 - Entra e dopo cinque minuti firma la rete del 2-1 che fa rima con vittoria salvezza, perfetto il suo inserimento, lucido a trovare lo spazio per colpire.

Giorgini (Juve Stabia) 6.5 - Fa una partita di grande attenzione in fase difensiva, senza mai incappare in particolari sbavature.

Varnier (Juve Stabia) 7.0 - Apre la contesa con un bel gol in avvio di secondo tempo, mettendo subito spalle al muro il Cesena: non segnava in campionato dal 29 settembre 2024.

Favasuli (Catanzaro) 7.0 - Mette sul piatto della bilancia la specialità della casa, ovvero la corsa e il dribbling sui diretti controllori tenendo in costante allarme la difesa dell’Avellino.

Bertagnoli (Reggiana) 7.5 - Prestazione totale impreziosita dal tacco vincente per il raddoppio e dall'assist illuminante in occasione del vantaggio. Centrocampista di rottura e di qualità al servizio della squadra.

Calò (Frosinone) 7.5 - Si mette in mostra con un destro pericoloso dal limite respinto da Gomis. Al 75’ trova il jolly con un destro perfetto su punizione dai trenta metri. Gara da protagonista per il n. 14.

Portanova (Reggiana) 7.5 - Settimo sigillo stagionale con il fiuto del rapace d'area di rigore, ma anche leadership tecnica e lotta su ogni pallone vagante. Un capitano che trascina i suoi nei momenti decisivi.

Begic (Sampdoria) 7.0 - Anche oggi è determinante l'attaccante esterno blucerchiato. Le sue serpentine e i dribbling sono una costante lama sui muscoli dei difensori del Pescara mai in grado di limitarlo e leggere le sue giocate sempre imprevedibili

Bortolussi (Padova) 7.0 - Non è mai stato molto pericoloso ma può vantare un istinto da rapace d’area segnando il goal vittoria dopo una rocambolesca azione.

Iemmello (Catanzaro) 7.0 - Uomo squadra, da capitano vero prende per mano la squadra sbloccando la partita siglando un gol tipico di un attaccante di razza. Ci prova in tutti i modi a conservarlo sacrificandosi per i compagni.

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