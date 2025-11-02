Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato

Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicatoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 06:32Serie B
Andrea Carlino

Non c'è sosta per la Serie B. Dopo il turno infrasettimanale c’è un’altra giornata da disputare. La Sampdoria, alle ore 19:30 affronta il Mantova in un confronto che nessuno si sarebbe aspettato di definire cruciale già all'undicesima giornata del campionato cadetto. A Marassi va in scena uno scontro salvezza tra penultima e ultima in classifica: i blucerchiati cercano i tre punti per dare continuità al lavoro di Gregucci e Foti, mentre i virgiliani hanno bisogno di una vittoria per risollevare una stagione finora disastrosa. L'arbitro dell'incontro sarà Mucera di Palermo, al suo esordio in questa delicata sfida.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La squadra di Gregucci, tornato in panchina dopo la giornata di squalifica, si presenta al Ferraris dopo due pareggi consecutivi contro Frosinone ed Empoli. I nuovi tecnici blucerchiati sono riusciti a dare segnali positivi in meno di una settimana, apportando modifiche tattiche importanti. L'esperimento con Abildgaard al centro della difesa, Ioannou e Cherubini esterni a tutto campo e Matteo Ricci in cabina di regia ha fornito risposte incoraggianti, soprattutto in terra toscana.

Tuttavia l'infortunio alla spalla del danese rappresenta un problema serio: Abildgaard dovrà restare fermo ai box fino all'anno nuovo, costringendo lo staff tecnico a ripensare l'assetto difensivo. Probabile il ritorno al terzetto composto da Riccio, Ferrari e Hadzikadunic. A centrocampo Ricci ha convinto nel ruolo naturale di regista e dovrebbe essere confermato insieme a Benedetti e Henderson, anche se scalpita Barak. Sulle fasce agiranno Cherubini e Ioannou, mentre in attacco il tandem Çuni-Coda rappresenta la soluzione più collaudata.

L'infermeria blucerchiata resta affollata: su Depaoli e Pafundi si attendono aggiornamenti per un possibile rientro tra i convocati in vista della successiva trasferta del 8 novembre a Venezia. Per Pedrola, uscito quasi subito contro l'Empoli, gli esami hanno escluso lesioni: lo spagnolo dovrebbe tornare disponibile per la gara in laguna. Assente per squalifica Ferri, espulso per fallo di reazione contro i toscani. Determinanti saranno anche le condizioni atletiche dei giocatori che hanno affrontato tre partite in otto giorni.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Il Mantova dell'ex blucerchiato Davide Possanzini vive un momento di grande difficoltà: ultimo in classifica con soli cinque punti in dieci gare, il club virgiliano arriva da due sconfitte consecutive contro Bari (1-0) e Catanzaro (3-1). La posizione del tecnico, scuola De Zerbi e già calciatore della Sampdoria tra il 2000 e il 2002, era apparsa traballante dopo il ko interno contro il Catanzaro, ma la società ha deciso di rinnovargli la fiducia, almeno per il momento. A livello dirigenziale è arrivata invece la rivoluzione: il direttore sportivo Christian Botturi è stato sollevato dall'incarico e sostituito da Leandro Rinaudo.

I numeri dei biancorossi sono impietosi: peggior attacco e peggior difesa del campionato cadetto. La Sampdoria deve approfittare di queste criticità per dare continuità alla mini serie positiva che vede il duo Gregucci-Foti ancora imbattuto. A Empoli sono sfuggiti due punti, ma i blucerchiati hanno offerto sicuramente la miglior prestazione stagionale, lasciando ben sperare l'ambiente.

A livello tattico Possanzini dovrebbe schierare un 4-3-3 con Festa in porta, Maggioni, Cella, Castellini e Mullen in difesa. A centrocampo spazio agli ex blucerchiati Paoletti e Trimboli insieme ad Artioli, mentre nel tridente offensivo dovrebbero agire uno tra Caprini e Ruocco, Mancuso (in vantaggio su Bonfanti) e Bragantini. Per Possanzini sarà una gara decisiva: una vittoria potrebbe rappresentare la svolta, una sconfitta metterebbe seriamente a rischio la sua permanenza sulla panchina virgiliana.

Articoli correlati
Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti... Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori
Sampdoria, Gregucci: "Con il Mantova con umiltà e compattezza. Non piangiamoci addosso"... Sampdoria, Gregucci: "Con il Mantova con umiltà e compattezza. Non piangiamoci addosso"
Serie B, al via quest'oggi l'11ª giornata. Occhi sul Palermo, ma anche su Samp-Mantova... Serie B, al via quest'oggi l'11ª giornata. Occhi sul Palermo, ma anche su Samp-Mantova
Altre notizie Serie B
Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda
Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona... Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff
Serie B, Catanzaro-Venezia: Aquilani cerca la terza vittoria consecutiva Serie B, Catanzaro-Venezia: Aquilani cerca la terza vittoria consecutiva
Serie B, Bari-Cesena: esame di maturità per i bianconeri. Ai galletti servono punti... Serie B, Bari-Cesena: esame di maturità per i bianconeri. Ai galletti servono punti
Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita" Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente" Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"
Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga" Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
2 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
3 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
4 Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo tecnico
5 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!
Immagine news Serie A n.2 Genoa, un sabato pazzo: si riparte con Murgita-Criscito e da una vittoria che non arriva
Immagine news Serie A n.3 L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino
Immagine news Serie A n.4 Spalletti parte col piede giusto: Kostic e Cambiaso lanciano la sua Juve
Immagine news Serie A n.5 Lazio, nessun aiuto dall'infermeria: col Cagliari rotazioni ridotte al minimo
Immagine news Serie A n.6 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Catanzaro-Venezia: Aquilani cerca la terza vittoria consecutiva
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bari-Cesena: esame di maturità per i bianconeri. Ai galletti servono punti
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”
Immagine news Serie C n.3 Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Immagine news Serie C n.4 Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…