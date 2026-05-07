Serie B, Sudtirol-Juve Stabia: sfida che vale più di quanto ci si aspetti
Venerdì 8 maggio va in scena l'ultima giornata di Serie BKT. Allo stadio Druso di Bolzano il Sudtirol Fabrizio Castori ospita la Juve Stabia di Ignazio Abate, certa di un posto ai prossimi playoff promozione. Questa sfida sembrerebbe promettere poco, ma invece vale più di quanto ci si aspetti, soprattutto per una squadra.
COME CI ARRIVA IL SUDTIROL
Per il Sudtirol quella di oggi è una sfida da dentro o fuori. Letteralmente. La formazione tirolese si gioca la permanenza in Serie BKT, ma c'è un vantaggio: la salvezza è tutta nelle mani della formazione di Castori. Vincendo il Sudtirol si garantirebbe la permanenza in cadetteria, mentre un qualsiasi altro risultato la potrebbe tanto condannare alla C quanto ai playout. Il rendimento nelle ultime 10 di certo non aiuta, ma i biancorossi cercheranno di dare il meglio di loro aiutati anche dalla spinta del Druso.
COME CI ARRIVA LA JUVE STABIA
A differenza del Sudtirol la Juve Stabia non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Certa del piazzamento playoff, la formazione di Ignazio Abate si presenta in Trentino con la voglia di fare comunque bene per approcciare nel migliore dei modi a questo mini campionato che presto affronterà per alimentare il sogno promozione in Serie A.
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