Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Sudtirol-Juve Stabia: sfida che vale più di quanto ci si aspetti

Serie B, Sudtirol-Juve Stabia: sfida che vale più di quanto ci si aspettiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
ieri alle 06:54Serie B
Lorenzo De Angelis

Venerdì 8 maggio va in scena l'ultima giornata di Serie BKT. Allo stadio Druso di Bolzano il Sudtirol Fabrizio Castori ospita la Juve Stabia di Ignazio Abate, certa di un posto ai prossimi playoff promozione. Questa sfida sembrerebbe promettere poco, ma invece vale più di quanto ci si aspetti, soprattutto per una squadra.

COME CI ARRIVA IL SUDTIROL
Per il Sudtirol quella di oggi è una sfida da dentro o fuori. Letteralmente. La formazione tirolese si gioca la permanenza in Serie BKT, ma c'è un vantaggio: la salvezza è tutta nelle mani della formazione di Castori. Vincendo il Sudtirol si garantirebbe la permanenza in cadetteria, mentre un qualsiasi altro risultato la potrebbe tanto condannare alla C quanto ai playout. Il rendimento nelle ultime 10 di certo non aiuta, ma i biancorossi cercheranno di dare il meglio di loro aiutati anche dalla spinta del Druso.

COME CI ARRIVA LA JUVE STABIA
A differenza del Sudtirol la Juve Stabia non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Certa del piazzamento playoff, la formazione di Ignazio Abate si presenta in Trentino con la voglia di fare comunque bene per approcciare nel migliore dei modi a questo mini campionato che presto affronterà per alimentare il sogno promozione in Serie A.

Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Sampdoria, il patron Tey a tutto campo su algoritmo, mercato e obiettivo Serie A Sampdoria, il patron Tey a tutto campo su algoritmo, mercato e obiettivo Serie A
Pescara, Gorgone torna sul rigore di Padova: "Non farei ritirare Russo. C'erano altri... Pescara, Gorgone torna sul rigore di Padova: "Non farei ritirare Russo. C'erano altri specialisti"
Stroppa sul nuovo assetto del Venezia: "Tifosi siano soddisfatti. Il futuro sarà... Stroppa sul nuovo assetto del Venezia: "Tifosi siano soddisfatti. Il futuro sarà roseo"
Da Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie B... Live TMWDa Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie B
Venezia, Stroppa: "Non finire primi mi darebbe fastidio. Palermo? Squadra da temere"... Venezia, Stroppa: "Non finire primi mi darebbe fastidio. Palermo? Squadra da temere"
Pescara, Gorgone: "Con lo Spezia sfida surreale. Un solo risultato, ma dipende anche... Pescara, Gorgone: "Con lo Spezia sfida surreale. Un solo risultato, ma dipende anche da altri"
Mantova, Modesto: "A Frosinone per inseguire un sogno. Futuro? Ho già un contratto"... Mantova, Modesto: "A Frosinone per inseguire un sogno. Futuro? Ho già un contratto"
Catanzaro, Aquilani: "Col Bari gara da prendere con le molle. Vogliamo chiudere bene... Catanzaro, Aquilani: "Col Bari gara da prendere con le molle. Vogliamo chiudere bene in casa"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Pochi soldi o dirigenti sbagliati? I club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. Nuovo valzer delle panchine in vista in Serie A: qualcuno però impari dai "casi" Luis Enrique e Arteta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Crystal Palace-Rayo Vallecano è la finale di Conference League 2026. Dove e quando si gioca
Immagine top news n.1 Friburgo-Aston Villa è la finale della Europa League 2026. Dove e quando si gioca
Immagine top news n.2 Ranking UEFA, Inghilterra e Spagna avranno almeno 5 squadre in Champions nel '26-'27
Immagine top news n.3 Conference League, la finale sarà tra il Crystal Palace e la favola Rayo Vallecano
Immagine top news n.4 Emery l'ha fatto di nuovo: il suo Aston Villa affronterà il Friburgo in finale di Europa League
Immagine top news n.5 Cosa farebbe in caso di ricca offerta di una big? Lautaro: "Sono fedele al progetto Inter"
Immagine top news n.6 Roma, buone notizie per Gasperini: Malen torna in gruppo. Pellegrini e altri due ancora a parte
Immagine top news n.7 Palestra: "Cagliari mi ha cambiato la vita. Pronto per un salto, bisogna ambire al top"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Immagine news podcast n.3 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 PSG, Kvaratskhelia da Pallone d'Oro? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fuser: "Gattuso ha carisma, è uno da Torino. Grosso ha voglia di dimostrare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Benedetti: "Gattuso incarna il carattere Toro. La Roma ha preso il volo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Adani: "Chivu e l'Inter devono evolversi verso una nuova strategia senza cancellare questa"
Immagine news Serie A n.2 Il ricordo di Serginho: "Berlusconi era il milanista numero 1, aveva un'energia spettacolare"
Immagine news Serie A n.3 Ambrosini critico: "Il Milan ora non ha più niente. È una squadra senza animo e presuntuosa"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Esposito: "Chivu mi faceva giocare già in U14. Mi ha dato fiducia incondizionata"
Immagine news Serie A n.5 Cassano se la prende anche con Ranieri: "Ha detto ca***te su ca***te. Se riparti da Dybala..."
Immagine news Serie A n.6 Gioventù come sinonimo di successo: i tecnici delle finali europee hanno 47 anni di media
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, il patron Tey a tutto campo su algoritmo, mercato e obiettivo Serie A
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone torna sul rigore di Padova: "Non farei ritirare Russo. C'erano altri specialisti"
Immagine news Serie B n.3 Stroppa sul nuovo assetto del Venezia: "Tifosi siano soddisfatti. Il futuro sarà roseo"
Immagine news Serie B n.4 Da Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Non finire primi mi darebbe fastidio. Palermo? Squadra da temere"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Con lo Spezia sfida surreale. Un solo risultato, ma dipende anche da altri"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Varone: "Spero di giocare ancora alla Salernitana, magari in B. Ai play off tifo per loro"
Immagine news Serie C n.2 Cosenza eliminato nei play off: non scatta l'obbligo di riscatto di Ferrara. La situazione
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Guarascio apre alla cessione: c'è stato un incontro con un gruppo italo-canadese
Immagine news Serie C n.4 Audace Cerignola, Maiuri potrebbe non restare. E Di Toro è nel mirino del Casarano
Immagine news Serie C n.5 Ternana, fumata nera dopo il primo incontro coi compratori. Ma Bandecchi è fiducioso
Immagine news Serie C n.6 Pianese da record. Cangi: "Finora stagione straordinaria. Ma ora testa al Lecco"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tortelli in campo dopo 400 giorni: "Bello ed emozionante. La Fiorentina è casa e famiglia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Galli: "Non mi rendo conto di aver vinto lo Scudetto. Il gol al Milan mi è rimasto nel cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Giugliano: “Voglio la Champions. Sara Gama perfetta per la FIGC”
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…