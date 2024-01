Ufficiale Spezia, colpo d'esperienza per l'attacco: ecco Falcinelli dal Modena

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Modena FC le prestazioni sportive dell’attaccante Diego Falcinelli, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2025.

Classe 1991, Falcinelli vanta oltre 400 presenze fra i professionisti. Gli inizi sono con la maglia del Sassuolo, club con cui esordisce in Serie B nella stagione 2011/2012, per poi fare esperienze in prestito, prima a Foligno e poi sempre in Serie B, con le maglie di Juve Stabia, Lanciano e Perugia. Proprio in Umbria, nella stagione 2014/2015, l’attaccante si rende protagonista di una stagione molto prolifica, con quattordici reti in 38 presenze, traguardo che gli vale il ritorno al Sassuolo, in Serie A, dove totalizza 25 presenze.

Nella stagione seguente, la 2016/2017, Falcinelli vive la migliore stagione della carriera in Serie A con la maglia del Crotone, con ben tredici gol in 35 apparizioni. Seguiranno le esperienze alla Fiorentina, al Bologna e nuovamente al Perugia, prima dell’approdo in Serbia, nella blasonata Stella Rossa, dove si aggiudica campionato e coppa nazionale, totalizzato 37 presenze condite da tredici reti, tra cui due in Europa League. Rientrato in Italia nel 2021 nel Bologna, nella passata stagione l'approdo al Modena, dove nel campionato attuale è sceso in campo in 17 occasioni, segnando due reti e fornendo tre assist.

Attaccante esperto, con 202 presenze in Serie B e 114 in Serie A, Diego Falcinelli è pronto ad affrontare la nuova sfida in riva al Golfo dei Poeti con indosso la maglia numero 16!

Benvenuto Diego!