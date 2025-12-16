Cittadella, Falcinelli: "Pari col Novara non è scontato. Dobbiamo crescere in fretta"

Il gol del 2-2 contro il Novara è stato il primo di Diego Falcinelli con la maglia del Cittadella. Ospite delle colonne de Il Gazzettino l'ex attaccante di Spezia e Modena ha parlato della sua esperienza in Veneto:

"Il pari col Novara? Non era né scontato né facile recuperare una partita dopo che eravamo sotto di due gol all’intervallo a causa di un primo tempo dove avevamo fatto obiettivamente male. Mi tengo per buona la reazione avuta nel secondo tempo, dove siamo riusciti a raddrizzare l’incontro: abbiamo anche provato a vincere la partita, senza riuscirci. Dobbiamo crescere, e in fretta anche, perché questa è una squadra può fare molto di più, e spero di crescere anch’io a livello di condizione: ancora non mi sento la gamba che vorrei e che conosco, ma sto lavorando ogni giorno per migliorare.

La missione è lavorare singolarmente e come squadra per crescere tutti insieme perché, come ho detto, non ci possiamo accontentare di una prestazione e di un primo tempo come quello con il Novara. In casa una squadra come la nostra deve voler vincere tutte le partite. Il Vicenza sta disputando un campionato a parte, ma ci sono i playoff e abbiamo cinque mesi per arrivarci con certezze e motivazioni importanti".