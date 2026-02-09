Cittadella, Falcinelli: "Gara della svolta, voglio conquistare la Serie B con questa maglia"

“Questa partita ci mette in chiaro cosa dobbiamo fare se vogliamo arrivare in fondo all’obiettivo per cui sono venuto qui ovvero la Serie B. Dobbiamo provare a vincerle tutte, poi vedremo dove saremo in classifica”. L’attaccante del Cittadella Diego Falcinelli parla così dopo la vittoria sul Lumezzane, in cui ha segnato anche un gol, guardando al futuro: “Se saremo secondi avremo i nostri vantaggi, ma l’obiettivo dev’essere quello, provare a vincere tutte le gare per arrivare ai play off con un bello slancio”.

“Veniamo da un periodo in cui avevamo davvero fatto male, perso la via, ma contro il Lumezzane è arrivata una prestazione importante in cui abbiamo messo alla base quei requisiti che non devono mai mancare come voglia, rabbia e anima. - prosegue Falcinelli come riporta Il Gazzettino - Penso sia una partita di svolta, un nuovo inizio, e sappiamo che da qui non si può più tornare indietro. Abbiamo due mesi e mezzo da qui alla fine del campionato e deve essere un percorso di crescita costante, cercando la nostra identità”.

Falcinelli parla poi del momento personale e degli obiettivi che si è fissato in questa nuova avventura spiegando di voler finire la propria carriera in Serie B con la maglia del Cittadella e sottolineando come se non sarà quest’anno la promozione arriverà il prossimo perché la squadra veneta, a suo dire, è “qualitativamente più forte del girone”.