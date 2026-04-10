SudTirol, Castori: "Più qualità e alternative in attacco, ma contro il Modena servirà attenzione"

Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha incontrato venerdì mattina gli operatori dell’informazione nel corso della conferenza stampa in vista della gara interna con il Modena in programma sabato 11 aprile alle ore 15.00 sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano. Ecco la sintesi dei principali argomenti trattati.

CONDIZIONE DELLA SQUADRA

“La squadra arriva in buone condizioni, siamo vicini al completo recupero dell’organico e questo migliora sia la competitività che la qualità complessiva. Abbiamo recuperato Molina e Pietrangeli, che hanno dato segnali confortanti nella gara di Cesena e anche dopo. El Kaouakibi ha svolto un lavoro differenziato per gestire il recupero dopo un periodo di grande impiego, però dovrebbe essere a disposizione. Kofler, invece, non sarà disponibile.”

L’AVVERSARIO

“Il Modena è una squadra solida e di grande qualità. Fino a prima della scorsa giornata possedeva la miglior difesa del campionato, segno della sua ottima organizzazione e della sua caratura. È una squadra quadrata, con un centrocampo tecnico e dinamico e attaccanti di assoluto valore. Sappiamo di affrontare un avversario di alto livello e siamo consapevoli delle difficoltà che questa partita presenta.”

EQUILIBRIO E SOLUZIONI OFFENSIVE

“Il recupero di diversi giocatori restituisce equilibrio alla squadra. In avanti, la presenza di un attaccante strutturato è fondamentale per completare le caratteristiche degli altri elementi. L’assenza prolungata di Odogwu si è fatta sentire, ma il suo rientro, insieme a quello di Pecorino, rappresenta una risorsa importante per il nostro modo di giocare e per aumentare le soluzioni offensive.”