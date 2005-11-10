Ufficiale SudTirol, ecco Veroli per la difesa. Arriva in prestito secco dal Cagliari

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il SudTirol "comunica di aver raggiunto un accordo con il Cagliari Calcio per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Veroli.

L'FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Davide Veroli e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi".

Hanno fatto seguito le sue prime parole in biancorosso: "Sono davvero felice del mio arrivo all’FC Südtirol. Entro a far parte di una società importante, che negli ultimi anni ha dimostrato una crescita costante e significativa. Da parte mia ci saranno la massima disponibilità, grande impegno e la volontà di dare tutto per questa maglia e per il club. Negli ultimi giorni ho avuto modo di confrontarmi con Vasic, che mi ha parlato molto bene dello staff, dei compagni e dell’ambiente della società nel suo complesso".