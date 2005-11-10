Ufficiale
Il Lecco saluta Zanellato. Il centrocampista passa a titolo definitivo al Casarano
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Avevamo parlato nei giorni scorsi della trattativa, ora arriva la conclusione del tutto perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Lecco "comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Casarano Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Zanellato.
Arrivato in bluceleste nel febbraio 2025, il centrocampista classe 1998 ha vestito la maglia del Lecco in 50 occasioni, realizzando 5 gol complessivi e fornendo 4 assist.
La Società ringrazia Niccolò per l’impegno, la dedizione e la professionalità, augurandogli il meglio per il proprio futuro, personale e professionale".
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