La terza doppietta consecutiva di Mosquera non basta. Hellas Verona-Catanzaro finisce 2-2
Luca Bargellini
Due gol contro il Vicenza, due contro il Modena e due anche questa sera contro il Catanzaro. Questo è senza dubbio il momento di Daniel Mosquera, attaccante colombiano dell'Hellas Verona che nell'anticipo della settima giornata del campionato di Serie B con la sua doppietta il pareggio per 2-2 con i calabresi. Di Candela in apertura e di Pecorino su calcio di rigore le marcature degli ospiti. Un punto a testa, dunque, per scaligeri (che chiudono anche in dieci uomini per l'infortunio occorso a Cerbone dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo) e Aquile del Sud, che muove la classifica ma non la risolve. E adesso c'è da capire se le due società decideranno di confermare i rispettivi tecnici dopo una settimana di voci su possibili cambi di gestione.
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Sabato 17 ottobre
Ore 15:00 - Ascoli-Empoli
Ore 15:00 - Benevento-Vicenza
Ore 15:00 - Carrarese-Modena
Ore 15:00 - Padova-Virtus Entella
Ore 17:15 - Mantova-Palermo
Ore 19:30 - Pisa-Cremonese
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16
Mantova 14
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 11
Avellino 10
Pisa 10
Benevento 10
Hellas Verona 8*
Cesena 7
Padova 7
Arezzo 7
Empoli 6
Virtus Entella 6
Cremonese 6
Vicenza 5
Sampdoria 4
Catanzaro 4*
Carrarese 4
Juve Stabia 2°
* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva