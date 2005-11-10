La terza doppietta consecutiva di Mosquera non basta. Hellas Verona-Catanzaro finisce 2-2

Due gol contro il Vicenza, due contro il Modena e due anche questa sera contro il Catanzaro. Questo è senza dubbio il momento di Daniel Mosquera, attaccante colombiano dell'Hellas Verona che nell'anticipo della settima giornata del campionato di Serie B con la sua doppietta il pareggio per 2-2 con i calabresi. Di Candela in apertura e di Pecorino su calcio di rigore le marcature degli ospiti. Un punto a testa, dunque, per scaligeri (che chiudono anche in dieci uomini per l'infortunio occorso a Cerbone dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo) e Aquile del Sud, che muove la classifica ma non la risolve. E adesso c'è da capire se le due società decideranno di confermare i rispettivi tecnici dopo una settimana di voci su possibili cambi di gestione.

SERIE B - 7ª GIORNATA

Hellas Verona-Catanzaro 2-2

11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)

Sabato 17 ottobre

Ore 15:00 - Ascoli-Empoli

Ore 15:00 - Benevento-Vicenza

Ore 15:00 - Carrarese-Modena

Ore 15:00 - Padova-Virtus Entella

Ore 17:15 - Mantova-Palermo

Ore 19:30 - Pisa-Cremonese

Domenica 18 ottobre

Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol

Ore 17:15 - Cesena-Avellino

Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16

Mantova 14

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 11

Avellino 10

Pisa 10

Benevento 10

Hellas Verona 8*

Cesena 7

Padova 7

Arezzo 7

Empoli 6

Virtus Entella 6

Cremonese 6

Vicenza 5

Sampdoria 4

Catanzaro 4*

Carrarese 4

Juve Stabia 2°

* una gara in più

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva