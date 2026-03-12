Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: subito uno scontro diretto per il Mantova di Modesto

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Mantova

L’andamento continua a essere altalenante nonostante il mercato e il cambio di allenatore con l’approdo in panchina di Francesco Modesto: 4 vittorie, 4 pari e 5 sconfitte hanno risollevato un po' la squadra virgiliana che però al momento si giocherebbe tutto ai play out. La classifica corta in coda però permette con una vittoria di conquistare potenzialmente parecchie posizioni, come di scivolare molto in basso. Servirebbe un pizzico di continuità in più e vedremo se da qui alla pausa il Mantova riuscirà a trovarla.

Calendario

Pronti via c’è subito uno scontro diretto delicato in casa di un Empoli fresco di cambio di allenatore. Le due squadre hanno appena un punto di distacco e dunque vincere permetterebbe il sorpasso quantomeno sui toscani, mentre un pari servirebbe poco a entrambi. Le altre due sfide invece vedranno il Mantova impegnato contro Cesena, in casa, e Modena, fuori: squadre con altri obiettivi, chiamate a difendere la qualificazione nei play off, ma che vivono momenti non brillantissimi.

Empoli-Mantova: 14/03 ore 15:00

Mantova-Cesena: 17/03 ore 20:00

Modena-Mantova: 21/03 ore 19:30