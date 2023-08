ufficiale Ascoli, riecco Giovane. Altro prestito per il centrocampista dell'Atalanta

Confermate le anticipazioni date da TuttoMercatoWeb nei giorni scorsi: ritorno all'Ascoli, dove ha già militato nella passata stagione in prestito, per il centrocampista Samuel Giovane. Il classe 2003, il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta, torna nuovamente nei bianconeri marchigiani, di nuovo con la formula del prestito secco:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver rinnovato con l’Atalanta il prestito di Samuel Giovane, che vestirà la maglia bianconera anche per la s.s. 2023/24. Giovane torna all’Ascoli arricchito dall’esperienza al Mondiale d’Argentina con l’Italia Under 20, che ha dovuto arrendersi in finale all’Uruguay. Terzino sinistro e centrocampista centrale, lo scorso anno ha collezionato con l’Ascoli 25 presenze fra Coppa e Campionato in una stagione positiva e in crescendo. Il Club bianconero accoglie con un caloroso ‘bentornato’ Samuel e gli augura di proseguire il proprio percorso di crescita consacrandosi nel campionato cadetto".