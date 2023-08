ufficiale Bari, ecco il brasiliano Brenno. È lui il post Caprile per la porta

vedi letture

Dopo una lunghissima trattativa, ora sono arrivate le firme: Brenno, portiere brasiliano, è un nuovo acquisto del Bari, che lo ha annunciato negli scorsi minuti come nuovo rinforzo. Brenno, che era già arrivato in Italia nelle scorse ore e che è ancora in attesa del transfer da parte della federazione brasiliana, è l'uomo scelto per il post Elia Caprile, che il Bari ha ceduto al Napoli (che lo ha prestato all'Empoli). Di seguito il comunicato del club.

"SSC Bari comunica di aver acquisito dal Gremio, con la formula del prestito oneroso con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Brenno Oliveira Fraga Costa (01.04.99, Sorocaba, Bra); il portiere brasiliano, in possesso di passaporto italiano, si è aggregato da oggi ai nuovi compagni in attesa del rilascio del transfer della Federazione brasiliana.

Brenno porta in dote una medaglia d’oro olimpica avendo fatto parte della spedizione verdeoro alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. E’ cresciuto nel settore giovanile del Desportivo Brasil poi, nel 2017, viene acquistato dalla società di Porto Alegre con cui debutta in prima squadra nel marzo del 2019. Con il Gremio ha giocato ben 80 gare ufficiali nelle varie competizioni.

Bem-vindo Brenno !"