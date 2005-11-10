Ufficiale Lo Sport Recife ingaggia un ex Bari e oro olimpico: il portiere Brenno lascia il Fortaleza

Lo Sport Recife ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Brenno. L'estremo difensore brasiliano, 27 anni, arriva dal Fortaleza e ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a dicembre 2027, dopo aver superato con successo le visite mediche.

Nato a Sorocaba, nello Stato di San Paolo, Brenno è cresciuto nei settori giovanili del Desportivo Brasil e del Grêmio, club con il quale ha compiuto il salto nel calcio professionistico, mettendosi in mostra come uno dei portieri più promettenti del panorama brasiliano. Nel corso della sua carriera ha vissuto anche un'esperienza in Europa, difendendo i pali del Bari in Italia, prima di rientrare in patria. Nel suo palmarès figura inoltre la medaglia d'oro conquistata con il Brasile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, uno dei traguardi più prestigiosi della sua carriera.

Con l'arrivo di Brenno, lo Sport Recife aggiunge esperienza e affidabilità tra i pali, puntando sulle qualità del portiere brasiliano per rafforzare il reparto difensivo in vista delle prossime stagioni.