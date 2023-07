ufficiale Bari, prolunga anche Maita. Contratto triennale con opzione per il quarto

Prosegue il lavoro del Bari in vista della prossima stagione, e la costruzione della rosa da regalare a mister Michele Mignani passa anche da diverse confermare. Quella odierna riguarda il centrocampista Mattia Maita, che ha prolungato con i pugliesi fino al giugno 2026 con anche un'opzione per la stagione successiva: a partire dal via della stagione, sarà quindi questo il quarto anno in Puglia per il giocatore.

Ecco la nota del club:

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino a giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno, del rapporto che lega il centrocampista Mattia Maita al Club biancorosso.

Arrivato nel gennaio del '20, il centrocampista siciliano ha vestito per 123 volte la maglia del Bari confermandosi anche alla prima vera stagione cadetta, uno dei punti di riferimento nello scacchiere tattico di mister Mignani.

Felici di continuare insieme Matti".