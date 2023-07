ufficiale Bari, rinnovo per il tecnico Michele Mignani fino al giugno 2025

Il presidente Luigi De Laurentiis è lieto di comunicare che è stato raggiunto con il tecnico Michele Mignani l'accordo per il prolungamento del contratto fino a fine giugno '25. Dopo la conquista della promozione diretta in Serie B nella stagione '21-'22, l'avventura del tecnico ligure alla guida del Bari è proseguita con l'entusiasmante cavalcata dello scorso anno che ha portato i biancorossi ad un passo dal salto in massima serie. Felici di continuare il nostro percorso insieme Mister !

Lo staff tecnico biancorosso sarà composto da Simone Vergassola (allenatore in seconda), Giorgio D’Urbano (preparatore atletico), Davide Campofranco (collaboratore tecnico), Roberto Maurantonio (allenatore dei portieri), Francesco Saverio Cosentino (preparatore atletico) ed Emanuele Insalata (match analyst). Confermato lo staff sanitario composto da Emanuele Caputo (Resp. Sanitario), Battista Giovanni Ippolito (medico sociale), Vito Ungaro (medico sociale), Luca Cosentino (Resp. fisioterapisti), Alessandro Schena (fisioterapista) e Francesco Sorgente (fisioterapista), Francesco Loiacono (osteopata) e Pasquale Rizzi (podologo).