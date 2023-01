ufficiale Cittadella, ecco il rinforzo in attacco. Maistrello arriva dal Renate a titolo definitivo

Come già avevamo anticipato, e come si evinceva dai saluti social, dopo due anni e mezzo Tommy Maistrello lascia il Renate e vola in Serie B per la prima volta in carriera, vestendo la maglia del Cittadella. Dove arriva a titolo definitivo.

A darne intanto l'annuncio, del contratto depositato, la Lega B.