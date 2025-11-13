Union Brescia, si ferma Maistrello: l'attaccante è stato operato al ginocchio sinistro

Union Brescia comunica che il calciatore Tommy Maistrello è stato sottoposto nella giornata di martedì a intervento chirurgico, per la bonifica selettiva meniscale del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito a Bologna, dal dottor Lo Presti.

A Tommy vanno il più sincero augurio di pronta guarigione e l’abbraccio di tutta Union Brescia.

Il report dell'allenamento odierno

Un pallido sole ha accolto i ragazzi di mister Diana questo pomeriggio sul campo dell’antistadio del Turina di Salò. Continua la preparazione dei biancoazzurri verso il prossimo impegno di campionato, contro l’Ospitaletto Franciacorta.

IL FOCUS

Dopo un’attivazione iniziale, il gruppo ha sostenuto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche pensate ad hoc per preparare al meglio la sfida di domenica. La partitella a ranghi ridotti, in chiusura di seduta, ha permesso di mettere in pratica i concetti provati durante l’allenamento.

Hanno svolto lavoro differenziato Balestrero, Sørensen, Spagnoli, Giani, Vido e Pilati.

I PORTIERI

I tre estremi difensori hanno aperto la seduta con delle esercitazioni sull’uno contro uno analitico in situazione di gioco, prima di aggregarsi al gruppo per le esercitazioni collettive e la partitella conclusiva.

IL PROGRAMMA

Domani mattina è prevista un’ulteriore seduta di allenamento prima della rifinitura di sabato allo stadio Rigamonti.