TMW Union Brescia, nel mirino Mallamo: si tratta col SudTirol per la formula. Può partire Maistrello

Ultimi giorni di calciomercato, con la sessione di riparazione che si concluderà alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio: scatta quindi il conto alla rovescia, con le formazioni che dovranno quindi ultimare le trattative.

E tra i club che si stanno muovendo c'è sicuramente l'Union Brescia che, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, potrebbe pescare in Serie B il rinforzo per il centrocampo. La dirigenza della Leonessa sta infatti trattando con il SudTirol il trasferimento di Alessandro Mallamo, che potrebbe approdare in Lombardia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un possibile arrivo che porterebbe alla probabile uscita di Tommy Maistrello, al quale non mancano estimatori: il giocatore piace a Cosenza, Cittadella e Gubbio.

Ore quindi calde in terra lombarda, sono attesi imminenti sviluppi.