Union Brescia, brutte notizie dall'attacco: lesione alla coscia per Vido, preoccupa Maistrello

L’Union Brescia di Aimo Diana rischia di dover fare a meno di due suoi attaccanti per il prossimo mese. Nella giornata di oggi infatti Luca Vido, che si era fermato in Coppa Italia Serie C contro il Carpi, si è sottoposto agli esami clinici che hanno decretato una lesione alla gamba sinistra che lo terrà fuori causa per circa tre settimane. Questo il comunicato del club:

“Union Brescia comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Luca Vido, hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso grado del soleo della gamba sinistra. L’attaccante sarà seguito quotidianamente per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero”.

Nel tardo pomeriggio invece toccherà a Tommy Maistrello, il cui problema al ginocchio accusato durante il riscaldamento della gara di Carpi, desta maggiore preoccupazione visto che non si esclude – come sottolinea l’edizione on line del Giornale di Brescia - una lesione al legamento crociato che vorrebbe dire uno stop di diversi mesi.