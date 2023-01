ufficiale Cittadella, nuovo rinforzo in attacco: arriva Ambrosino dal Como, via Napoli

vedi letture

Il Cittadella ha messo a segno un altro colpo per l'attacco tesserando in prestito fino a fine stagione Giuseppe Ambrosino, classe 2003 che ha giocato la prima parte della stagione con il Como collezionando quattro presenze con un gol. Il giocatore arriva in Veneto col benestare del Napoli proprietario del cartellino. Lo comunica il sito della Lega B.