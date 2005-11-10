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Il Grenoble pesca ancora in Serie C: dopo Cerri arriva anche Akpa Akpro

Il Grenoble pesca ancora in Serie C: dopo Cerri arriva anche Akpa Akpro TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 12:04Serie C

Dopo Leonardo Cerri dalla Juventus Next Gen, il Grenoble pesca ancora in Italia per rinforzare il proprio attacco. Dalla Pro Vercelli infatti è arrivato, in prestito con diritto di riscatto, Jean-Guy Akpa Akpro.

La nota della Pro Vercelli su Akpa Akpro

F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Jean-Guy Akpa Akpro al Grenoble, club militante nella Ligue 2 francese. Il trasferimento è stato definito a titolo temporaneo oneroso, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

La Società ringrazia Jean-Guy per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati con la maglia della Pro Vercelli e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali per questa nuova esperienza in Francia.

La nota del Grenoble su Akpa Akpro

Grenoble Foot 38 è lieta di annunciare l'arrivo di Jean-Guy Akpa Akpro.
L'attaccante franco-ivoriano, di 21 anni, arriva al GF38 dal FC Pro Vercelli 1892, squadra militante nella Serie C italiana.

Formatosi in Francia, Jean-Guy Akpa Akpro scelse ben presto di proseguire la sua crescita all'estero, con una prima esperienza in Finlandia con il Pargas IF, poi in Italia dove indossò le maglie dell'FC Crotone, dell'US Triestina e infine dell'FC Pro Vercelli 1892.
Nella stagione 2025/2026 ha disputato 40 partite in tutte le competizioni con la Pro Vercelli, realizzando 6 gol e fornendo 2 assist.

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