ufficiale Cittadella, prelevato a titolo definitivo Claudio Cassano dalla Roma

L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Claudio Cassano dall’ A.S. Roma. Il talentuoso attaccante nato a Trani classe 2003 vestirà nella stagione 2023/24 la maglia del Cittadella. 58 presenze e 15 centri con la Primavera giallorossa, Cassano vanta anche 24 gol in 36 presenze con la maglia azzurra Under 17 e Under 18. Prelevato dalle giovanili del Bisceglie nel 2018 ha vestito la maglia della Roma fino alla scorsa stagione.