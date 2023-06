ufficiale Parma, rinnovo fino al giugno 2027 con Alessandro Circati

vedi letture

Il Parma Calcio comunica che il difensore Alessandro Circati ha rinnovato il proprio contratto fino al 30.06.2027.

Alessandro Circati, 19 anni (Fidenza, 10 ottobre 2003), ha esordito nel nostro Settore Giovanile con l’Under 18 dopo il trasferimento internazionale dal Perth Glory FC nel febbraio 2021. La scorsa stagione, oltre a giocare in Primavera 2, ha esordito in Prima Squadra Maschile in Serie B. In questa stagione, sempre nel campionato di Serie B, è sceso in campo 15 volte per un totale di 942 minuti, fra regular e post season. Questa è la terza stagione con i nostri colori e il viaggio continua insieme.