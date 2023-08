ufficiale Reggiana, ingaggiato Sampirisi. Il terzino arriva a titolo definitivo dal Monza

Colpo in entrata della Reggiana, che si rinforza con l'ingaggio di Mario Sampirisi dal Monza. Ecco il comunicati ufficiale, pubblicato sul sito del club granata: "AC Reggiana 1919 comunica l’ingaggio a titolo definitivo del calciatore Mario Sampirisi dal Monza. Catanese di Caltagirone, Sampirisi è cresciuto nelle giovanili prima del Milan e poi del Genoa, club con il quale ha debuttato in Coppa Italia ed in Serie A all’età di 20 anni. Nella sua carriera ha disputato oltre 80 partite in massima serie con le maglie di Genoa, Chievo e Crotone, e ha disputato circa 180 gare in Serie B con Vicenza, Crotone, Monza e Frosinone, Società nella quale ha militato nella scorsa stagione sportiva ottenendo la vittoria del campionato cadetto.

Inoltre, nel 2014, ha giocato per alcuni mesi nella massima serie portoghese con la maglia del Olhanense, collezionando 11 presenze. Sampirisi ha giocato anche in Serie C con il Monza, vincendo il campionato nella stagione stagione 2019 – 2020; ha indossato anche la fascia di capitano dei biancorossi brianzoli nella stagione della promozione in Serie A tramite la vittoria dei play-off di Serie B (campionato 2021 – 2022).

Nelle ultime ore ha siglato un contratto biennale in granata con prolungamento automatico sul terzo anno, legato alla presenza di determinate condizioni. Da questa mattina è al lavoro a Reggio Emilia nel centro sportivo di via Agosti insieme ai nuovi compagni, a disposizione dello staff tecnico guidato da mister Alessandro Nesta. Ha scelto il numero 31, e sarà già disponibile per la gara di martedì sera allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia contro il Palermo. Benvenuto in granata, Mario!".