ufficiale Spezia, rinnovo per il difensore Giorgeschi. Andrà in prestito alla Pro Sesto

"Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto del calciatore, classe 2004, Simone Giorgeschi, ora in scadenza al 30 giugno 2025 e di averlo ceduto a titolo temporaneo alla Pro Sesto 1913 per la stagione 2023-2024". Con questa nota il club ligure ha annunciato il rinnovo del giovane difensore che andrà a farsi le ossa in Serie C.

Giorgeschi negli ultimi due anni ha giocato con la Primavera dello Spezia collezionando 45 presenze e conquistando tre chiamate dalla prima squadra in Serie A nell'ultima stagione.