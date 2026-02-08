Alcione, Giorgeschi: "Era fondamentale rialzarsi subito dopo la sconfitta e lo abbiamo fatto"

Successo pesantissimo per l’Alcione Milano, che supera di misura l’Arzignano Valchiampo e resta appaiato al Cittadella nelle zone nobili della classifica. Una risposta concreta dopo il ko di Renate, arrivata al termine di una gara bloccata e decisa da un episodio su palla inattiva.

Nel post partita, il difensore Simone Giorgeschi ha sottolineato l’importanza del risultato: “Era fondamentale rialzarsi subito dopo la sconfitta e lo abbiamo fatto con una grande vittoria, preziosa per la nostra classifica. È stata una partita equilibrata, risolta da un dettaglio su cui lavoriamo tantissimo in settimana. Oggi siamo stati bravi e determinati a sfruttarlo”.

Un successo costruito con pazienza e attenzione ai particolari, proprio quegli aspetti che fanno la differenza nelle gare più chiuse. Giorgeschi ha poi parlato anche della sua prova personale: “Avendo giocato spesso in una difesa a tre, sono abituato a spingermi in avanti quando trovo spazio. Ho visto il corridoio e ho provato a servire Morselli, peccato per l’intervento del portiere”.

Infine, un passaggio sull’intesa con Ciappellano: “Con Daniele mi sono trovato bene fin da subito. L’affiatamento cresce partita dopo partita e sento che siamo diventati una coppia difensiva molto solida”.