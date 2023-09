ufficiale Venezia, accordo biennale per Gregor Pürg. Si aggregherà alla Primavera

Il Venezia FC comunica il tesseramento del portiere estone Gregor Pürg. Il giocatore classe 2005, arrivato a titolo definitivo dal Mart Poomi Jalgpallikool Ngo, ha firmato un accordo fino al termine della stagione 24/25 e si aggregherà alla Primavera guidata da mister Hernandez. A livello internazionale, Purg ha vestito la maglia delle nazionali estoni giovanili Under 15, Under 17, Under 18 ed Under 19.