ufficiale Venezia, risolto il contratto di Soncin. Il tecnico verso la Nazionale femminile

vedi letture

Andrea Soncin ha risolto il contratto che lo legava al Venezia. Via libera quindi per il tecnico, che sarà il prossimo Commissario Tecnico della Nazionale femminile italiana. Di seguito il comunicato del Venezia:

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Andrea Soncin.

Giunto in laguna nell'estate del 2017, Soncin si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 6 occasioni tra Serie A (20/21) e Serie B (22/23), pur legando principalmente il proprio percorso in arancioneroverde al Settore Giovanile, ed in particolare allla Primavera, con cui ha conquistato i playoff nella stagione 22/23.

Il club desidera ringraziare il tecnico per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi anni.