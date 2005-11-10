Ufficiale La Virtus Entella cala il colpo in attacco. Forte è un nuovo giocatore biancoceleste

Ne avevamo parlato proprio stamani, e ora arriva la nota ufficiale del club. Attraverso la quale è reso noto che "Francesco Forte è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante classe 1993, reduce da una stagione al Catania in Serie C, si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo.

Cresciuto calcisticamente nella Nuova Tor Tre Teste e successivamente nei settori giovanili di Pisa e Inter, con la maglia nerazzurra vince il Campionato Primavera e la NextGen Series nella stagione 2011/12. Nell’aprile 2013 arriva anche l’esordio con la prima squadra, prima in Coppa Italia contro la Roma e poi in Serie A sul campo del Palermo.

Dalla stagione successiva inizia il suo percorso in terza serie, vestendo le maglie di Pisa, Forlì, Lucchese, Cremonese e Teramo. In questa prima fase della carriera colleziona complessivamente 117 presenze e 37 reti in gare ufficiali.

Nel gennaio 2017 approda in Serie B con il Perugia, prima di trasferirsi allo Spezia nella stagione seguente. Dopo l’esperienza in cadetteria si trasferisce in Belgio, dove gioca nella massima serie con il Waasland-Beveren.

Al ritorno in Italia si afferma come uno degli attaccanti più prolifici della Serie B. Nella stagione 2019/20 realizza 17 gol in 32 presenze con la Juve Stabia. L’anno successivo segna altre 15 reti con il Venezia, contribuendo in maniera determinante alla promozione della formazione veneta in Serie A.

Con i lagunari trova anche il suo primo gol nella massima serie, realizzato contro la Lazio nel dicembre 2021. Nel gennaio successivo passa al Benevento, con cui conclude la stagione segnando 7 reti in 19 presenze ufficiali.

Negli anni successivi veste ancora le maglie di Benevento, Ascoli e Cosenza, prima di tornare in Serie C. Nell’ultima stagione, con il Catania, lo Squalo ha totalizzato 34 presenze e 9 gol in tutte le competizioni.

Esperienza, carattere e gol al servizio della squadra.

Lo Squalo è biancoceleste".