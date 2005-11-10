Ufficiale Scafatese, esperienza tra i pali: preso il '91 Francesco Forte

La Scafatese rinforza la porta con Francesco Forte: il portiere classe 1991 porta in dote 475 presenze in Serie C e una Coppa Italia di categoria.

La Scafatese ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Francesco Forte, estremo difensore classe 1991 che porta con sé una lunga esperienza maturata nel calcio professionistico.

Con 475 presenze in Serie C, Forte rappresenta un innesto di grande affidabilità per la formazione campana, che aggiunge al proprio organico uno dei portieri più esperti della categoria.

Una carriera ricca di esperienza

Nel corso della sua carriera, Forte ha indossato le maglie di Vigor Lamezia, Virtus Francavilla, Rende, Casertana, Avellino, Carrarese, Maceratese e Viterbese, club con cui ha conquistato anche la Coppa Italia di Serie C.

Nell'ultima stagione ha difeso i pali del Campobasso, prima di accettare la proposta della Scafatese e iniziare una nuova avventura in gialloblù.