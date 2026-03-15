Sulle orme di Yamal. La C ha il più giovane esordiente dell'annata: è Trapletti dell'AlbinoLeffe

Che negli ultimi anni dal vivaio dell'AlbinoLeffe siano usciti elementi interessanti, con tanto di esordio in prima squadra, è cosa nota ormai a tutti: un nome solo, il più recente, Alì Zoma, fortemente voluto da Miroslav Klose al Norimberga. Ma il lavoro sul settore giovanile seriano non si ferma mai, e il rapporto con la prima squadra è costante, anche a dimostrazione di quella che è la tanto decantata mission sui giovani della Serie C che non tutti i club però poi rispettano fedelmente.

Nelle scorse settimane, aveva fatto notizia l'esordio in prima squadra di Thomas Simonelli, nato il 24 maggio 2009 e al debutto nella sfida contro l'Arzignano a 16 anni, 8 mesi e 22 giorni (era il 15 febbraio), ma prima di lui era stata la volta di Michelangelo Duranti, il cui esordio è da cercare il 3 novembre scorso, nella gara contro l'Inter U23: allora, l'attaccante aveva 16 anni, 11 mesi e 19 giorni (è nato il 15 novembre 2008). Ieri invece, un nuovo record stabilito, perché in campo si è visto per la prima volta "tra i grandi" Matteo Trapletti, difensore nato il 9 luglio 2009: suo, quindi, il primato di più giovane esordiente non solo nell'AlbinoLeffe ma nell'attuale stagione di Serie C. 16 anni, 8 mesi e 5 giorni, il record, che batte per poco quello di Simonelli.

Tutte cose che comunque non dovrebbero fare scalpore, considerando che il Barcellona ha fatto esordire Lamine Yamal a 15 anni, 9 mesi e 16 giorni, ma in un Italia che non si dimostra poi così tanto un paese per giovani - o meglio, un paese che davvero crede e valorizza i giovani, un paese che fatica ad accettare e metabolizzare i cambi generazionali - è più che mai giusto dare risolto a quanto fatto dall'AlbinoLeffe. In attesa di un nuovo record!