Ufficiale AlbinoLeffe, dal Varesina arriva un innesto in attacco: è il classe 2004 Giacomo Sali

L’U.C. AlbinoLeffe comunica di aver sottoscritto con la Varesina Sport C.V. s.s.d. a.r.l. un accordo preliminare valevole per la stagione sportiva 2025/2026 per il trasferimento definitivo del calciatore Giacomo Sali, attaccante classe 2004, che ha sottoscritto con il club bluceleste un contratto sino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione sportiva.

Nativo di Varese, dopo aver mosso i primi passi calcistici con Malnatese Calcio e Solbiatese, Sali è cresciuto nel vivaio della Varesina, club con cui - a partire dagli Esordienti - ha giocato in tutte le categorie giovanili sino al debutto in Prima Squadra in Eccellenza nella Stagione 2021/22, culminata con la promozione delle 'Fenici' in Serie D. Sempre in maglia rossoblù, nelle ultime tre stagioni in massima serie dilettantistica, ha totalizzato - tra regular season, playoff e coppa di categoria - 83 presenze complessive, mettendo a referto 10 gol e 8 assist.

“Per ogni giovane calciatore, arrivare nel calcio professionistico rappresenta un primo grande obiettivo. Sono orgoglioso di averlo raggiunto entrando a far parte di una società blasonata come l’AlbinoLeffe, reduce da un campionato al vertice in Lega Pro e in grado di vantare lunga militanza in Serie B - le prime parole in bluceleste di Giacomo Sali - . Diversi ragazzi alla Varesina, club che desidero ringraziare sentitamente per il percorso condiviso, mi hanno parlato molto bene della realtà seriana: si tratta di un ambiente ideale per poter crescere ulteriormente. Non vedo l’ora di iniziare, di mettermi a disposizione dello staff e del gruppo: voglio migliorare ogni giorno, traendo spunto da tecnici e compagni, e garantire un contributo importante alla squadra".

A Giacomo un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.