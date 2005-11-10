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Alcione Milano, rinnovo annuale per Jacopo Lanzi: è uno dei talenti del vivaio
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Alcione Milano comunica il rinnovo del contratto del calciatore Jacopo Lanzi. Il centrocampista classe 2004 continuerà a vestire la maglia Orange nella prossima stagione.
Cresciuto nel vivaio del club, Lanzi rappresenta appieno l’identità societaria basata sulla valorizzazione dei giovani del proprio settore giovanile. Nell’ultimo campionato si è ritagliato uno spazio importante nel centrocampo di mister Cusatis, collezionando 17 presenze tra campionato e Coppa Italia, dimostrando personalità e affidabilità.
Questa conferma sposa la linea verde e la continuità del progetto Orangeneration. A Jacopo il miglior augurio per una nuova stagione di successi con i nostri colori.
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