Barletta, altre quattro conferme: Franco, Coccia, Laringe e Ragone prolungano fino al 2028
Un poker di conferme, dopo quelle del pomeriggio, per il Barletta, che ha fatto sapere di aver "raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Domenico Franco. Il centrocampista classe 1992, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028", stessa durata del contratto di Giuseppe Coccia ("La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Giuseppe Coccia. Il laterale classe 1993, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028").
Prolungamenti biennali anche per Fabio Laringe e Vincenzo Ragone.
Di seguito, la nota per il primo calciatore menzionato: "La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Fabio Laringe. L'esterno offensivo classe 1998, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028".
Poi, quella relativa alla conferma di Ragone: "La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Vincenzo Ragone. Il laterale classe 2007, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028".