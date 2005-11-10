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Barletta, altre quattro conferme: Franco, Coccia, Laringe e Ragone prolungano fino al 2028

Barletta, altre quattro conferme: Franco, Coccia, Laringe e Ragone prolungano fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
ieri alle 23:02Serie C

Un poker di conferme, dopo quelle del pomeriggio, per il Barletta, che ha fatto sapere di aver "raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Domenico Franco. Il centrocampista classe 1992, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028", stessa durata del contratto di Giuseppe Coccia ("La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Giuseppe Coccia. Il laterale classe 1993, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028").

Prolungamenti biennali anche per Fabio Laringe e Vincenzo Ragone.

Di seguito, la nota per il primo calciatore menzionato: "La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Fabio Laringe. L'esterno offensivo classe 1998, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028".

Poi, quella relativa alla conferma di Ragone: "La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per la permanenza in biancorosso di Vincenzo Ragone. Il laterale classe 2007, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, ha firmato il rinnovo fino al 2028".

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