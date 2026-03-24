Altamura, Labriola: "In 11 contro 11 stavamo facendo una grande partita"

Labriola, ds del Team Altamura, ha dichiarato quanto segue in conferenza stampa: "Tutti hanno visto la partita. Fino alla netta espulsione eravamo padroni del campo. Poi la Salernitana ci ha costretto sulla difensiva: la gara si è risolta per un rigore sacrosanto concesso e per un tiro-cross. Portiamo a casa complimenti ma nessun punto. Facciamo della manovra e della verticalità il nostro DNA. Con uno in meno alla lunga le forze sono venute meno.

L'equilibrio si è rotto episodicamente. Speravamo di portare a casa un punto contro le big, pur avendo giocato bene contro tutte. Anche col Catania abbiamo stra meritato ma non siamo riusciti a vincere. La Salernitana mi ha dato impressione di essere una compagine quadrata con attaccanti forti. Avremmo sperato di giocare in parità numerica