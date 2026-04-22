Arezzo-Torres, la sfida che vale una stagione... per entrambe. Ampliata capienza dello stadio

Una gara che vale molto più di tre punti, quella che si giocherà domenica al 'Città di Arezzo', in occasione dell'ultima gara della regular season di Serie C: alle ore 14.30 si affronteranno i padroni di casa dell'Arezzo e la Torres, squadre con due obiettivi opposti ma in egual modo importanti. I toscani si giocano la promozione diretta in Serie B, i sardi la salvezza senza passare dai playout: va da sé che sarà un confronto non solo tecnico ma anche di nervi.

E per dare un maggior sostegno alla squadra di casa, ecco che il club ha fatto sapere, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che "saranno messi a disposizione 550 posti aggiuntivi in Curva Sud. L’ampliamento della capienza è stato autorizzato tramite ordinanza del Sindaco di Arezzo e con il nulla osta della Prefettura e della Questura. I biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita TicketOne a partire dalle ore 16 di giovedì 23 aprile. La società invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo, così da agevolare le operazioni di accesso, evitare code ai varchi e garantire un afflusso ordinato e sicuro".

Ricordiamo che tutto è nelle mani degli amaranto, in relazione alla corsa alla Serie B, perché adesso sono sì a pari punti con l'Ascoli, ma hanno dalla loro gli scontri diretti, primo criterio tenuto in considerazione qualora due squadre chiudano la stagione a pari punti. La Torres però, come detto, deve centrare la salvezza senza gli spareggi. Ogni ulteriore aggiunta è superflua.