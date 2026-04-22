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Arezzo-Torres, la sfida che vale una stagione... per entrambe. Ampliata capienza dello stadio

Arezzo-Torres, la sfida che vale una stagione... per entrambe. Ampliata capienza dello stadioTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 20:11Serie C
Claudia Marrone

Una gara che vale molto più di tre punti, quella che si giocherà domenica al 'Città di Arezzo', in occasione dell'ultima gara della regular season di Serie C: alle ore 14.30 si affronteranno i padroni di casa dell'Arezzo e la Torres, squadre con due obiettivi opposti ma in egual modo importanti. I toscani si giocano la promozione diretta in Serie B, i sardi la salvezza senza passare dai playout: va da sé che sarà un confronto non solo tecnico ma anche di nervi.

E per dare un maggior sostegno alla squadra di casa, ecco che il club ha fatto sapere, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che "saranno messi a disposizione 550 posti aggiuntivi in Curva Sud. L’ampliamento della capienza è stato autorizzato tramite ordinanza del Sindaco di Arezzo e con il nulla osta della Prefettura e della Questura. I biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita TicketOne a partire dalle ore 16 di giovedì 23 aprile. La società invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo, così da agevolare le operazioni di accesso, evitare code ai varchi e garantire un afflusso ordinato e sicuro".

Ricordiamo che tutto è nelle mani degli amaranto, in relazione alla corsa alla Serie B, perché adesso sono sì a pari punti con l'Ascoli, ma hanno dalla loro gli scontri diretti, primo criterio tenuto in considerazione qualora due squadre chiudano la stagione a pari punti. La Torres però, come detto, deve centrare la salvezza senza gli spareggi. Ogni ulteriore aggiunta è superflua.

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