Bari, ag. Semenzato: "Ha qualche richiesta, ma la priorità è restare in biancorosso"

Il futuro di Daniel Semenzato è al momento in bilico nonostante un altro anno di contratto che lo lega al Bari, club che ha nominato Ciro Polito come ds e prossimamente annuncerà il nome del nuovo tecnico. A rivelarlo è l'agente dell'esperto terzino Paolo Tricoli: "Il Bari al momento non l’ho sentito anche perchè il nuovo direttore sportivo è stato annunciato solo ieri. A Bari è stato benissimo anche se non è stata sicuramente una grande stagione per nessuno. Lui veniva dalla Serie B, ma a Bari sta da Dio e rimarrebbe volentieri per centrare l’obiettivo mancato quest’anno. - continua l'agente ai microfoni di Tuttobari.com - Mercato? Ho ricevuto qualche chiamata da altri club che richiedevano informazioni sulla sua posizione. È un giocatore che due anni fa ha vinto la C, l’anno scorso ha giocato 15 partite in B ed ora altre 30 nel Bari. Quindi per ovvi motivi ha mercato, ma parlando con Daniel la priorità è rimanere a Bari e cercare di far vedere le sue qualità. Parlerò sicuramente con il direttore e cercheremo di capire quale strada prendere insieme".