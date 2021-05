Bari, in attesa del nuovo ds è in arrivo Sinicropi. Farà da raccordo fra squadra e società

Il Bari non ha ancora deciso il direttore sportivo per la prossima stagione, ma è pronto a rinforzare la dirigenza con una figura che possa fare da raccordo fra la squadra, l’area tecnica e la società. Si tratta, come riferisce Antenna Sud di Antonio Sinicropi, ex calciatore di Reggiana e Vigor Lamezia, che ha dovuto terminare la propria carriera a causa di un brutto infortunio. Si tratta di una persona che viene considerata molto vicina alla famiglia De Laurentiis.