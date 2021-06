Bari, Polito su Mignani: "Ha sempre ottenuto il massimo. Parlare di calcio con lui rasserena"

vedi letture

Nel corso della conferenza di presentazione di Michele Mignani, sono intervenuti anche il presidente Luigi De Laurentiis e il ds Ciro Polito. Queste le parole del dirigente biancorosso riportate da TuttoBari.com: "Mister Mignani è una scelta dovuta alle conoscenze: la C l'ho fatta, e sono sempre stato abituato a guardare altrove. Mignani è un allenatore che ha tratto sempre il massimo dalle squadre che ha allenato. Lui ha perso col Siena un campionato all'ultima giornata. Nonostante ciò è arrivato in finale playoff, e senza 8-9 titolari contro il Cosenza, ebbe la peggio. Ma il suo percorso ha ottenuto successivamente ottimi risultati. Col Modena, nella passata stagione, è uscito in modo sfortunatissimo. E' una persona di poche parole, non sbraita, ma quando parli di calcio con lui ti rasserena, ha le idee chiarissime, e ha una struttura di gioco ben consolidata. Il 4-3-1-2 è il suo modulo e a me piace costruire su questo modulo. Lui ha sempre subito poco e per me in C è fondamentale. Non ha vinto? C'è sempre una prima volta. Bisogna dargli una squadra forte in mano. So bene dove sono venuto, so bene che la piazza è delusa. Bisogna essere costruttivi ed aiutarci. Non ho fatto un grande casting per l'allenatore, il casting lo fa Maria De Filippi. Sono convinto che mister Mignani, assieme a Vergassola e al suo staff, ci darà soddisfazioni".