Bari, Romairone: "Cianci operazione capolavoro. Anderson sarebbe stata la ciliegina sulla torta"

Il direttore sportivo del Bari Giancarlo Romairone ha parlato in conferenza stampa tracciando un bilancio del mercato invernale e rispondendo ad alcune critiche arrivate soprattutto dalla piazza: “Avevo detto prima di Palermo che avevamo 3-4 scontenti e di conseguenza ci servivano 2-3 calciatori per rinforzare alcuni ruoli e così è stato. Abbiamo preso un difensore mancino, un esterno tra i più forti della categoria, e poi in una vicessitudine di mercato clamorosa, coinvolgendo tante società, abbiamo portato a Bari Cianci, il miglior acquisto che si potesse fare. È stata un’operazione capolavoro. Siamo andati quindi a migliorare nei ruoli dove nel girone di andata abbiamo capito si potesse migliorare. Maggio? Non esiste, mai nessuna trattativa. Anderson? Sarebbe stato davvero bello, c'era grande volontà, ma è sfumato. Sarebbe stata una ciliegina importante, peccato non averla fatta, però sono soddisfatto di quel che è stato fatto. Sono convinto siamo forti, abbiamo due calciatori per ruolo e per questo non ricorreremo agli svincolati. Il Napoli nel nostro mercato? Devo smentire tutte le fake news? Ho letto che Frattali si era infortunato giocando a Padel, che D'Orazio si era picchiato. Ho dovuto smentire che Antenucci andasse alla Spal. I calciatori via Napoli sono un'opportunità su calciatori forti. - continua Romairone come riporta Tuttobari.it - Siamo in linea con gli obiettivi, la squadra è affidabile e può raggiungere l’obiettivo, la programmazione e la crescita devono essere costanti, ma non tutto può avvenire in tempi rapidi basti vedere Alessandria e Cremonese che hanno speso tanti soldi senza riuscire a raggiungere l’obiettivo. Ternana? Mi chiedo perché in Europa solo loro ce l'abbiano fatta a tenere certi ritmi e ottenere certi risultati. Ci sono altri club che spendono come il Bari. Noi però dobbiamo vincere per forza. Cosa succede se si resta in C? Non mi appartiene, non è il mio compito, io sono un dipendente e non sono il diretto interessato. A me interessa battere la Cavese. Ci saranno tempi e modi giusti per rispondere a questo nel tempo. Dare risposte significherebbe dire di aver già perso".