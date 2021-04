Barrenechea esordisce con la Juve U23. Bonatti: "Occasione per un'ulteriore crescita"

In una lunga intervista a JTV, come riferisce tuttojuve.com, il tecnico della Juventus Primavera Andrea Bonatti ha parlato, tra le altre, dell'esordio nel professionismo del centrocampista classe 2001 Enzo Barrenechea, domenica in campo con la formazione Under 23: "Se la società ha ritenuto giusto dargli spazio è perché ha verificato che fosse la giusta occasione per garantirgli un ulteriore crescita. Lo hanno fatto dimostrando buoni valori. Alla base c’è una volontà di creare una filiera continuativa che serve poi ad avere un’U23 che possa far crescere in casa i talenti".