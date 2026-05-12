Ufficiale Borussia Dortmund, colpo in difesa: arriva Joane Gadou dal Salisburgo

Il Borussia Dortmund continua a programmare il futuro e mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club giallonero ha infatti ufficializzato l’acquisto di Joane Gadou, difensore centrale francese classe 2007 proveniente dal Red Bull Salisburgo.

Il giovane talento ha firmato un contratto di lunga durata fino al 2031 e andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra nella prossima stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Gadou è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese e negli ultimi mesi aveva attirato l’attenzione di diversi club europei.

Alto 195 centimetri, Gadou si era trasferito al Salisburgo soltanto nel settembre 2024 dopo l’esperienza nel vivaio del PSG. In Austria ha accelerato il proprio percorso di crescita, imponendosi rapidamente come uno dei giovani centrali più promettenti del panorama europeo.