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Brà, Nisticò: "Partita influenzata dal vento, ma abbiamo fatto una buona gara"

Brà, Nisticò: "Partita influenzata dal vento, ma abbiamo fatto una buona gara"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 23:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Il Bra torna dalla trasferta allo stadio Ettore Mannucci con un pareggio a reti bianche contro il Pontedera, in uno scontro diretto che lascia sensazioni contrastanti. Lo 0-0 finale consente ai piemontesi di muovere la classifica, anche se la sensazione è che, con un pizzico di cinismo in più, la gara avrebbe potuto regalare anche il bottino pieno.

Nel post partita, il tecnico Fabio Nisticò ha analizzato una sfida condizionata anche dalle condizioni ambientali: “Secondo me la partita l'ha fatta più il vento perchè sia nel primo che nel secondo tempo le due squadre hanno trovato beneficio di giocare a favore. Nella prima frazione siamo andati più volte nella zona assist, dove si può determinare ma non siamo riusciti a sfruttare la situazione. Nella seconda frazione abbiamo faticato ad uscire palla al piede. Nelle quattro-cinque ripartenze si poteva far male all'avversario facendo scelte migliori, al 95' pensavo che la sorte ci restituisse quanto tolto nelle partite precedenti ma Leo ha compiuto un grande intervento su Akammadu. Dobbiamo continuare a lavorare cercando di essere solidi come lo siamo stati oggi, finalmente non abbiamo rischiato nulla, anche a sfavore di vento. Adesso nelle ultime quattro partite cerchiamo di fare più punti possibili poi il 26 aprile vedremo in quale posizione saremo".

La squadra piemontese sta ritrovando alcuni elementi di cui non disponeva per alcune partite. A questo riguardo il tecnico ha aggiunto: "Abbiamo giocato 3-4 partite senza Sinani, Scapin e Akammadu, ci siamo inventati davanti La Marca e Capac poi si è fatto male anche lui. Abbiamo perso Lionetti nel momento migliore per quella squalifica assurda, avevamo fuori Sganzerla dobbiamo recuperare Milani e Maressa a casa con 40 di febbre. Con questa rosa si gestisce la situazione cambi. Oggi siamo riusciti a fare una buona gara, il Pontedera quando perde lo fa sempre di misura: non è una squadra allo sbando come direbbe la classifica, è viva, ben allenata. Purtroppo ci sono quelle annate dove non tutto va per il verso giusto e siamo costretti a pagare dazio. Speriamo di fare punti in queste ultime partite, altre squadre non giocheranno mentre noi giocheremo. Lotteremo per evitare i playout fino a quando la matematica ce lo consentirà

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