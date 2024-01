Ufficiale Brindisi, Massimo Cerri si dimette. Francesco Lamazza nuovo direttore sportivo

vedi letture

Serie C

Oggi alle 12:42 Serie C

SS Brindisi FC comunica le dimissioni del direttore sportivo Massimo Cerri al quale rivolge un ringraziamento per il lavoro sin qui svolto, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.

SS Brindisi FC comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Francesco Lamazza. In carriera, Lamazza ha ricoperto il ruolo di diesse per Pro Patria, Lecco, Pro Sesto, Messina, Sambendettese, Cavese e Vibonese oltre ad essere stato osservatore della Juventus per sette anni.