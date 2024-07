Ufficiale Campobasso, rinforzo fra i pali per i Lupi: preso il giovane Andrea Sorrentino

Rinforzo in porta per il Campobasso. Tra i pali arriva Andrea Sorrentino, classe 2004, cresciuto nelle giovanili della Salernitana e nell’ultima stagione in forza all’Akragas in Serie D girone I. 29 le presenze collezionate in Sicilia.

“Sono molto contento di aver firmato con il Campobasso e quindi di entrare nel mondo nel professionismo. Ce la metterò tutta per dare il meglio di me stesso, forza lupi!”