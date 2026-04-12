Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"

Pareggio senza reti ma ricco di rimpianti per il Campobasso, che allo stadio di casa non va oltre lo 0-0 contro il Bra. Un risultato che consente comunque ai rossoblù di muovere la classifica e restare in piena zona playoff, anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti.

Al termine della gara, il tecnico Luciano Zauri ha analizzato con equilibrio la prestazione dei suoi: “È certamente un punto guadagnato, soprattutto guardando agli altri risultati. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una squadra in lotta per salvarsi e molto organizzata difensivamente”.

Nonostante lo 0-0, il Campobasso ha costruito diverse occasioni, trovando però sulla propria strada un portiere avversario in grande giornata. “Mi dispiace per i tifosi, oggi numerosissimi – ha aggiunto Zauri – perché meritavano una vittoria per quanto abbiamo creato”.

Il nodo principale resta la poca concretezza negli ultimi metri: “È mancata lucidità e qualità nelle scelte finali. Abbiamo prodotto tanto, ma non siamo riusciti a concretizzare”.

Guardando al finale di stagione, con le sfide contro Perugia e Ascoli all’orizzonte, Zauri mantiene fiducia: “Siamo padroni del nostro destino. Mancano due partite e dovremo dare tutto, come abbiamo fatto finora. Poi tireremo le somme”.