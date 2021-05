Carpi in cattedra: incontro con il Pavia Calcio a 5 per focus su lato sportivo e gestione

Come comunica il Carpi attraverso una nota ufficiale, il club ha "accettato con entusiasmo l’invito del Pavia Calcio a 5. Una delegazione biancorossa, formata dal Direttore Sportivo Andrea Mussi e dai calciatori Matteo Lomolino e Matteo Rossi ha partecipato, Giovedì 13 Maggio alle ore 20, ad una serata di conoscenza ed incontro con numerose tematiche affrontate con particolari focus sul lato sportivo, organizzativo e nella gestione mediatica dei risultati.

Un’occasione di confronto e formazione, nella quale i professionisti biancorossi sono stati relatori appassionati seguiti con attenzione ed intervistati da dirigenti, tecnici, atleti e volontari dell’organizzata e propositiva società lombarda, la cui prima squadra milita nel campionato di Serie C1 di Futsal.

La serata, tenutasi presso il “Palaravizza“, si è conclusa con uno scambio maglie e gagliardetti in memoria di una piacevole occasione di incontro, con buoni spunti e presupposti per una futura collaborazione interdisciplinare. La società Calcio a 5 Pavia ha poi donato una fornitura di riso carnaroli dell’Azienda Agricola Zucca Daniele “SolRiso” alla delegazione biancorossa.

Elisa Mantovi (Presidente Pavia Calcio a5): “Questa occasione di confronto con una Società Professionistica Centenaria, in grado di gestire e far prosperare un settore giovanile ormai vasto e consolidato, è un regalo importante che riceviamo e per il quale ringraziamo la Proprietà del Carpi Fc 1909. Un’importante occasione di apprendimento, dedicata a varie tematiche importanti per il nostro percorso di crescita: dall’indossare una maglia da professionista, passando per la serietà ed il rispetto necessari per perseguire il nostro obiettivo, che nella prossima stagione ci vede impegnati nel provare a vincere la categoria e salire in Serie B. Siamo una società giovane ed ambiziosa che ha voglia di investire per far crescere i giovani del territorio e della nostra Provincia, con pazienza, volontà ed impegno costante. Vogliamo essere in grado di creare sinergie con altre discipline, fra cui il Calcio a 11, al fine di poter permettere a ragazzi e ragazze di poter praticare lo sport del cuore con ambizioni e senso di responsabilità. Colgo l’occasione per augurare un buon lavoro al mio staff ed al Carpi Fc 1909 per una Stagione 2021/2022 di grande affermazione e di grandi aspettative”.

Andrea Mussi (Direttore Sportivo Carpi Fc 1909): “Abbiamo accettato con gioia l’invito del Pavia Calcio a 5. Ringrazio i miei calciatori, Matteo Rossi e Matteo Lomolino i quali, pur in “ferie” a “rompete le righe” avvenuto, hanno accettato con entusiasmo di essere testimonianze tangibili di come due percorsi differenti possano evolversi in un approdo, con rendimento, nel calcio professionistico. Matteo Rossi è un prodotto del nostro vivavio, nato a pochi km dalla Città di Carpi ma che quì ha compiuto ogni passo formativo, incluso quello scolastico. Matteo Lomolino invece ha girato mezza Italia, dopo aver concluso la trafila nelle giovanili dell’Inter, prima di divenire un cardine della nostra rosa. Due esperienze importanti che hanno creato grande interesse nei ragazzi della prima squadra e dell’Under 17 del Pavia. Si è trattato di una bella serata di confronto nella quale non abbiamo solo raccontato ma abbiamo potuto ascoltare come la passione e la dedizione portino atleti che studiano e lavorano a unire il doppio impegno con sacrifici e rendimento. Una bella serata che speriamo possa essere la prima tappa di una lunga serie di iniziative”.