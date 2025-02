Ufficiale Carpi, un rinforzo per il settore offensivo: arriva Fossati dal Gubbio

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:13 Serie C

Il Carpi ha rinforzato il proprio attacco prelevando in prestito dal Gubbio, con l'ok del Genoa, l'attaccante Fossati. Questa la nota del club emiliano:

"L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Daniel Fossati.

Daniel, attaccante classe 2003 nativo di Genova e cresciuto nelle giovanili del "grifone", arriva in prestito dal Gubbio dopo una prima parte di stagione caratterizzata da 12 presenze, condite da 2 gol con la maglia degli egubini.

“Un saluto a tutto il mondo Carpi, non vedo l'ora di indossare la maglia biancorossa e colgo l'occasione per ringraziare la società per l'opportunità concessami, ci vediamo presto al Cabassi”

Fossati arriva in prestito dal Gubbio, con il benestare del Genoa detentore del cartellino, sino al prossimo 30 giugno 2025".