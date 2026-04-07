TMW Casarano, aria di playoff e progetto super: come direttore sportivo all-in su Di Toro

Nella giornata di Pasquetta, il Casarano di Vito Di Bari ha piegato il Potenza al 'Capozza', nel match valido per la 35^ giornata di Serie C del Girone C. Un tiro vincente di Vincenzo Ferrara scollinato il quarto d'ora di gioco e il raddoppio firmato da Chiricò ha indirizzato la partita. Inutile l'accorcio di Adjapong all'86° minuto, alla fine i rossoazzurri si accaparrano tre punti pesanti in ottica classifica. I playoff sono a portata, a tre giornate dalla fine, con Potenza e Altamura staccate rispettivamente di sei e sette punti.

Dunque, si guarda al futuro con positività, per questo dalle parti del Casarano si sta ideando un progetto funzionale alla crescita del club pugliese. A partire dalla costruzione di un'area tecnica adeguata agli standard richiesti. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, sono state sondate differenti figure tra le quali Marco Giannitti: l'ex portiere che ha indossato la maglia rossoazzurra per tre anni, è svincolato dall'estate del 2024 dopo l'ultima carica da direttore sportivo dell'Ascoli, con esperienze maturate tra Perugia e Frosinone.

Tuttavia, secondano quanto appreso, dovrebbe essere Elio Di Toro il prescelto per la prossima stagione alla guida dell’area tecnica del Casarano. Parliamo dell'attuale direttore sportivo dell'Audace Cerignola, nello stesso girone C di Serie C del Casarano questa stagione. Con contratto in scadenza la prossima estate (2027), è stato premiato come miglior dirigente del gruppo C della terza serie per l'annata 2024/2025 in occasione del ‘Gran Gala’ del Calcio-Italian Football Awards’.